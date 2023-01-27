大阪府和泉市で、女性と母親が殺害された事件で、逮捕された女性の元交際相手の男が、女性から借金をしていたとみられることがわかりました。送検された杉平輝幸容疑者（51）は先月8日、和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手の村上裕加さん（41）を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれています。杉平容疑者は調べに対し容疑を認めていて、裕加さんの友人によりますと、裕加さんから借金をしていたということです