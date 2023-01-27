２日午後6時28分ごろ、奈良県を震源とする地震があり、三重県南部で最大震度4を観測しました。 【写真を見る】奈良県を震源とする地震２日午後６時２８分頃発生三重県南部で震度４ 最大震度4を観測したのは三重県・奈良県・和歌山県で、この地震による津波はありませんでした。 震源の深さはおよそ70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5．7と推定されています。 この地震で尾鷲市、熊野市、紀北町で、震度4を観