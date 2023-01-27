第35節のニューカッスル戦にフル出場イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間5月2日、アウェーで行われたリーグ第35節のニューカッスル戦でフル出場を果たした。三笘は左ウイングで2試合連続で先発出場。開始2分、左サイドでGKバルト・フェルブルッへンのフィードを右足アウトサイドで完璧にコントロールすると、ゴール前のMFヒンシェルウッドへ決定的なパスを送る。だがシュートは相手GKに防が