東京・福生市で少年らをハンマーで襲った疑いで逮捕された男が、犯行翌日には逃走に使用した車を千葉・習志野市に乗り捨てていたことが分かりました。高林輝行容疑者（44）は4月29日、福生市の路上で、少年をハンマーで殴り殺害しようとした疑いが持たれています。高林容疑者は自宅近くからバイクで逃走し、さらに車に乗り換えましたが、その後の捜査関係者への取材で、犯行翌日の4月30日、高林容疑者が逃走に使った車が習志野市の