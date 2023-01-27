1日夜、栃木県宇都宮市で屋根が飛ばされるなどの被害をもたらした突風について、気象台は「ダウンバースト」の可能性が高いと発表しました。1日午後8時ごろ、宇都宮市で突風により、住宅の屋根やカーポートの一部が飛ばされたり、塀が崩れたりする被害が相次ぎました。栃木県によりますと、宇都宮市で住宅34棟、物置など20棟の被害が確認されたほか、塀や農業ハウスの破損などの被害が21件あり、栃木市でも住宅6棟などが被害を受け