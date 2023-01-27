プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦が２日、東京ドームで行われた。リングサイドでは、大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）、大関・霧島（音羽山）らが観戦。霧島は１５時頃始まった第１試合から着席し、全７試合を真剣な表情で見つめた。終演後には取材に応じ「とても面白かった。どの試合も白熱していた」と