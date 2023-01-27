ブンデスリーガ第32節が2日に行われ、バイエルンとハイデンハイムが対戦した。ミッドウィークに行われたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦を4−5で落としたバイエルン。週明けにホームで逆転を目指すセカンドレグを控えるなか、すでに優勝を決めているリーグ戦ではハイデンハイムをホームで迎え撃った。この一戦ではGKマヌエル・ノイアーやエースのハリー・ケインら主力を温存