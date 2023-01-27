ブンデスリーガ第32節が2日に行われ、ブレーメンとアウクスブルクが対戦した。残留争い脱出へ勝ち点を積み重ねたい12位のブレーメンは9位のアウクスブルクとホームで対戦。この試合ではGK長田澪、DF菅原由勢の2選手がいずれもスタメンで起用された。立ち上がりから攻勢を仕掛けるホームのブレーメン。開始6分には右ウイングバックでの起用となった菅原がボックス付近で際どい右足ミドルシュートを放っていく。以降はなかな