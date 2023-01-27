卓球の世界選手権団体戦（２日、英ロンドン）で、男子代表が無念の黒星スタートとなった。卓球発祥の地であるロンドンで行われた男子リーグ戦は、日本がドイツに２―３で敗戦。逆転負けで初戦を白星を飾ることはできなかった。第１試合で左のエース・松島輝空がチウ・ダンに敗れるも、第２試合で大黒柱の張本智和（トヨタ自動車）、第３試合では戸上隼輔（井村屋グループ）がフルゲームの死闘を制す。２勝１敗で勝利に王手を