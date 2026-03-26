この夏、ヒルトン大阪に人気者ムーミンたちが再びやってきます♡2026年6月4日（木）から8月30日（日）まで、南の島でバカンスを楽しむ物語をテーマにした華やかなスイーツイベントを開催。2F「Folk Kitchen」ではトロピカル気分あふれるスイーツビュッフェ、1F「MYPLACE」ではリトルミイのアフタヌーンティーが楽しめます。夏らしいフルーツや鮮やかな世界観に心ときめく、期間限