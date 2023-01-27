岩手県大槌町で起きた山林火災は、発生から11日目を迎えたきのう、鎮圧しました。大槌町の平野公三町長は、きのう午前に行った現地視察を踏まえて、午後1時の会見で延焼拡大の恐れがなくなったとして、鎮圧を宣言しました。先月22日に小鎚と吉里吉里の2つの地区で発生した山林火災は、焼損面積が合わせて1633ヘクタールに上り、住宅を含む8棟が全焼しました。避難指示については、住宅への延焼が見られないとして、先月30日までに