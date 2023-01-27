現地５月２日に開催されたブンデスリーガ第32節で、日本代表の伊藤洋輝が所属する王者バイエルンがホームで最下位ハイデンハイムと対戦した。すでに連覇を決めているバイエルンはケインやディアスら主力を温存したなか、伊藤がリーグ戦４試合連続で先発。左SBに入った日本人DFは、11分にチャンスを創出する。左サイドを上がってきてボールを受けると、ゴール前に折り返し。しかしジャクソンにはわずかに合わない。さらに20分