２日午後９時２０分頃、滋賀県彦根市野田山町の国道３０６号で、「車３台が絡む交通事故が起きた。複数のけが人がいます」と１１９番があった。彦根市消防本部によると、少なくとも１４人が負傷し、病院に搬送された。けがの程度は不明という。現場は、ＪＲ東海道線南彦根駅から東に約３キロ。