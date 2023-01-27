茨城県ひたちなか市で２日に発生した死亡ひき逃げ事件で、県警は同日夜、栃木県小山市、トラック運転手の男（５８）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕した。発表によると、男は２日午前４時１５分頃、ひたちなか市勝倉の県道で、男性（３０）をはねて死亡させ、そのまま逃走した疑い。男は「人だとは思わなかった」と容疑を否認しているという。