◇プロボクシング▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦〇武居由樹（判定）ワン・デカン●（５月２日、東京ドーム）前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が、ＷＢＡアジア・スーパーバンタム級王者ワン・デカン（中国）に２―０の判定で勝利した。昨年９月、クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回ＴＫＯ負けを喫し王座陥落して以来、バンタム級からスーパーバンタム級に階級を上げての再起戦での勝