お天気のいい日に、外で食べるごはんは格別ですよね。そこで、ベランダやお庭などアウトドアにおすすめのホットプレート料理をご紹介。ヨーグルトベースのたれに漬け込んだ「タンドリーチキン」は、外はカリッと、中はしっとりした食感。カレー風味で、大人も子どもも大好きな味わいです。前日漬け込んで、あとは焼くだけなので、とってもラクチン。GWのイベントごはんにぜひ♪タンドリーチキン材料（4〜5人分）鶏もも肉（大）……