[5.2 プレミアリーグ第35節](エミレーツ スタジアム)※25:30開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 4 ベン・ホワイトDF 6 ガブリエル・マガリャンイスDF 33 リッカルド・カラフィオーリMF 7 ブカヨ・サカMF 10 エベレチ・エゼMF 19 レアンドロ・トロサールMF 41 デクラン・ライスMF 49 マイルズ・ルイス・スケリーFW 14 ビクトル・ギェケレシュ控えGK 13 ケパ・アリサバラガDF 3 ク