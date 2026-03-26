セリエA 25/26の第35節 ウディネーゼとトリノの試合が、5月2日22:00にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。 ウディネーゼはアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはニコラ・ブラシッチ（MF）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連