ブンデスリーガ 25/26の第32節 ホッフェンハイムとシュツットガルトの試合が、5月2日22:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。 ホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、ビラ