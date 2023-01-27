ボクシング元世界２階級王者・亀田大毅氏が２日、自身のユーチューブチャンネルを更新。この日、東京ドームで行われたボクシング・スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）とＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）の一戦を振り返った。試合は静かな立ち上がりから、８ラウンド（Ｒ）で中谷が前に出て圧力を強めた。９Ｒには中谷の右アッパーが井上のアゴをとらえる。１０Ｒに中谷はワン
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