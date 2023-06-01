ボクシング・世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ（２日、東京ドーム）は、挑戦者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が、４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）に判定０ー３で敗れ、ベルト奪取に失敗し、３３戦目で初黒星を喫した。左目にパンチをくらい、ダメージで腫らして会見場に現れた中谷は「いろんなことを想定してつくってきたけれど、さすがチャンピオン、うまさがあった。い