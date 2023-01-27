プロボクシング元世界２階級制覇王者の京口紘人氏が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。この日に東京ドームで行われた世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ・井上尚弥と中谷潤人の一戦を見守った。試合は井上がフルラウンドを戦って中谷を判定で下し、無敗対決を制した。京口氏は「でも、なんやろ…『井上尚弥めちゃくちゃ強！』っていういつもの感想じゃないかな。中谷選手強いなって思ったし、パウンド・フォ