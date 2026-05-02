「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）「ＴＨＥＤＡＹやがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦に、大相撲から横綱豊昇龍（２６）＝立浪、大関の霧島（３０）＝音羽山＝と安青錦（２２）＝安治川＝、十両の明生（３０）＝立浪＝の関取が観戦に訪れた。メインは４団体統一王者の井上尚弥が元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人を