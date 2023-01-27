アメリカのトランプ大統領は1日、アメリカ軍の海上封鎖を突破しようとしたイランの貨物船を拿捕（だほ）した出来事に触れ「我々は海賊のよう」だったと表現しました。トランプ大統領：我々は船に乗り込み、接収した。積荷や石油を奪った。非常に儲かるビジネスだ。まさか我々がこんなことをやってるなんて、誰が想像しただろう？我々は海賊のようだ。トランプ大統領は1日に行われたイベントで、アメリカ軍によるイラン港湾への海上