1986（昭和61）年5月3日、東京サミット開幕を翌日に控え、都心の道路は大がかりな交通規制でガラガラ。首都高速道路は平日の2割、一般道路も4割前後の交通量にとどまった。歩行者天国も中止。一方でゴールデンウイーク後半戦初日とあって、行楽地に向かう高速道路は大渋滞となった。写真は千代田区の祝田橋付近。
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