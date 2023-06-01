台湾の頼清徳総統は2日、アフリカのエスワティニに到着したことを自身のSNSで明らかにしました。頼総統は4月にエスワティニ訪問を予定していましたが、飛行経路の国の許可が出ず取りやめ、台湾当局は「中国からの圧力があった」と非難していました。頼総統は2日、アフリカで唯一台湾と外交関係を持つエスワティニに到着したことを自身のSNSで明らかにし、到着時の写真を投稿しました。頼氏は、今回の訪問でエスワティニとの経済や