【その他の画像・動画等を元記事で観る】 あらたな「未来のヒット番組」を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る読売テレビ『しんごの芽（「芽」は、芽の絵文字）』（毎週土曜 23時30分～）。 MCを務めるのは、40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている誰もが認める国民的スター・香取慎吾。香取にとってこの番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となっている。 そん