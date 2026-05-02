俳優の宮沢氷魚さんが、俳優デビュー作の撮影で訪れたオーストラリアのタスマニアへ。島の約4割が自然保護区や国立公園という雄大な大自然のなかで、右も左も分からなかったデビュー当時の心境や、俳優としての10年の歩みをじっくりと振り返ります。お世話になったリンゴ農園のオーナーと10年ぶりの再会や、大好きなフライフィッシングへの挑戦も。彼の素顔と原点に迫ります。