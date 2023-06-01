憲法記念日の5月3日、自民党は声明を発表しました。声明ではまず、「今日の平和と繁栄は、憲法の基本原理である『国民主権、基本的人権の尊重、平和主義』を礎としながら、先人たちの不断の努力によって築き上げられた」と評価しています。一方で、「経済や科学技術の発展に伴って、取り巻く環境や国民意識は大きく変化した」と指摘。安全保障環境が「戦後最も厳しく複雑なもの」となるなど今の社会は「これまでとは全く異なる局面