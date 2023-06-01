与野党各党は3日、日本国憲法施行から79年を迎えた憲法記念日にあたり談話などを発表した。憲法の存在意義や、戦争放棄と戦力不保持を定めた憲法9条の維持・改正をめぐっては、各党の立場が特に大きく分かれた。自民党は党の声明の中で、「憲法はあるべき国の姿を示す国家の基本法であり、国民一人一人に密接に関わるものだ。今こそ主権者たる国民自らの手で時代にふさわしい形へと改めなければならない」と指摘した。その上で、「