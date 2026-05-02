井上尚弥―中谷潤人ボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星を喫したが、会場に熱狂を運んだ。試合後、中谷は眼窩底骨折の疑いで病院へ向かうことに。会見はキャンセルの予定だったが、5分程度取材に応じた。果たして、井上と戦って何を感じたのか。10回、中谷は偶然のバッティングで眉間か