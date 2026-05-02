世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。5万5000席のチケットが完売。世界が注目する日本人2人による“世紀の一戦”だった。世界戦歴代最多となる28連勝に。戦績は33歳の井上が33勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）1敗。会見で井上は「僕のボクシング人