【リターン・トゥ・サイレントヒル】 5月15日より「Prime Video」にて独占配信予定 【SILENT HILL 2（サイレントヒル 2）】 2024年10月8日 発売 価格：8,580円～ 「リターン・トゥ・サイレントヒル」 KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム「サイレントヒル」の3度目の実写映画となる「リターン・トゥ・サイレント