◆卓球世界選手権団体戦第５日（２日、英ロンドン）１００年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、男子リーグ戦で世界チームランク４位の日本は、同５位のドイツにを２―３で逆転負けを喫し、開幕黒星スタートとなった。第１試合では、全日本選手権で連覇したシングルスの世界ランク８位の松島輝空（そら）が、同１０位のＤ・チウに０―３でストレート負け。相手の高回転のフォアドライブに押され、日本は苦しい立ち上がりに