◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、判定で下したＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を「必ずスーパーバンタムでチャンピオンになる選手」と称賛した。自身より身長が８セン