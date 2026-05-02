香取慎吾がMCを務めるレギュラー番組『しんごの🌱』（しんごの芽／読売テレビ）の、5月のマンスリーMCにやす子が決定した。 （関連：なぜ稲垣吾郎＆草磲剛＆香取慎吾は「わからない」を表現するのか映画『バナ穴 BANA_ANA』に期待する“未来”の予感） やす子は、これまでのマンスリーMCの中でも最年少で、香取との芸歴差も30年以上の“新世代”。香取とタッグを組みMCを務めるのは初とな