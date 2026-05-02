久米島オーシャンジェットは、5月2日に久米島の兼城港で高速船「つむぎ」の接触事故が発生したことを明らかにした。兼城港を午前11時に出発し、同3分に水中翼を下ろした状態で港外へ移動する際、港内の浅瀬に流され、接触事故が発生した。同9分に自走で兼城港に戻り、乗客27名を下船させた。けが人はいなかった。フェリー、航空便への振り替えを行った。同11分に海上保安庁に通報の上で、同20分に前方水中翼の衝撃吸収装置が作動し