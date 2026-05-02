◇世界リレー第１日（２日、ボツワナ・ハボローネ）男子４００メートルリレー予選１組で日本（柳田大輝―飯塚翔太―桐生祥秀―守祐陽）は３８秒０１の４着。このレースで２０２７年北京世界陸上の出場権を獲得することはできなかった。３日に行われる第２ラウンドのレースで各組上位２着に入れば、切符獲得となる。