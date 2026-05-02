◇世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ井上尚弥（大橋）3―0判定中谷潤人（M・T）（2026年5月2日東京ドーム）元世界2階級制覇王者・京口紘人氏（32）が、自身のYouTube「京口紘人HirotoKyoguchi」を更新。井上尚弥の判定勝利に終わった世紀の一戦を振り返った。京口氏は第一声で「凄い試合だった」と感嘆した。立ち上がりは井上がいつもより深くスタンスを取って、互いに距離があった。「中谷選手