「ヤクルト６−５ＤｅＮＡ」（２日、神宮球場）サヨナラ負けを喫し、対ヤクルト戦は開幕から７連敗となった。２点ビハインドで迎えた六回にヒュンメルの３ランで逆転に成功したものの、リードを守り切れず。計３盗塁を許し、足でかき回されて失点につながるなどディフェンス面での課題を残し、相川監督は「１点勝負の中での戦い。守備から防いでいかないと苦しいというところもある」と唇をかんだ。これ以上、同じ相手に負