香取慎吾がMCを務める読売テレビ『しんごの芽』（※芽＝絵文字／毎週土曜後11：30〜※関西ローカル）の5月マンスリーMCにお笑い芸人のやす子の出演が決定した。【番組カット】芸歴差30年以上！初タッグとなる香取慎吾＆やす子新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。。やす子はこれまでのマンスリーMCの中でも最年少、香取との芸歴差も30年以上の“新世代”とな