「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）ソフトバンク・細川亨コーチの娘で、モデルでタレント・細川愛倫がラウンドガールを務めた。試合前、自身のＳＮＳに井上尚弥ＶＳ中谷潤人、井上拓真ＶＳ井岡一翔が戦うリング脇で撮影した写真を添え「ラウンドガールさせていただきます」と、涙顔の絵文字をつけて喜び隠せず。フォロワーからは「凄〜い！！」、「超可愛いです」、「おっ