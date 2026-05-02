「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）「ＴＨＥＤＡＹやがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦は、４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を判定３−０（１１６−１１２、１１５−１１３、１１６−１１２）で下し、防衛に成功した。通算成績を３３勝（２７ＫＯ）とし