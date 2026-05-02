◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）を破り、自身の持つ男子史上最多記録を更新する7度目の4団体王座同時防衛に成功した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”に勝ち、歴代2位タイとなる