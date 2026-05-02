◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、主催者推薦で出場したプロ３年目の吉沢柚月（三菱電機）は１３位で出て５バーディー、２ボギーの６９をマークし、通算６アンダーの１３位で決勝ラウンドに進んだ。後半に猛チャージした。イーブンで迎えた１３番で２メートルに乗せて伸ばし「そこから流れに乗れた」。１５番、１６番は