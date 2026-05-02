ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡嘉敷勝男＆竹原慎二＆畑山隆則ぶっちゃけチャンネル」が２日生配信を行った。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦が東京ドームで行われ、王者・井上尚弥が中谷潤人を判定で下した。渡嘉敷氏は「中谷頑張ったよ。もっとあっさり倒される（かと思った）。キャリアの差はそこまでなかったね。１０本のベルトと４本のベルトで差があると思ったけど」と称えた。畑