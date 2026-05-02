◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦〇王者・井上拓真（判定３―０）挑戦者・井岡一翔●（２日、東京ドーム）井岡一翔の挑戦を退け、初防衛を果たした井上拓真（大橋）が、次戦での対戦が濃厚な那須川天心（帝拳）について言及。「（対戦が）決まれば、前回同様、倒したいです」と話した。昨年１１月、拓真は天心とのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦に勝利して王座に返り咲いた。天心は４月１