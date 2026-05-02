「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れ、プロ３３戦目で初黒星を喫した。通算成績は３２勝（２４ＫＯ）１敗。井上尚は無敗を守り、３３勝（２７ＫＯ）となった。試合後、中谷は「ありがとうございました」と笑顔を浮かべて井上と抱擁。リング上で何