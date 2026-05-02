[5.2 ブンデスリーガ第32節](アリアンツ・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 40 ヨナス・ウルビッヒDF 3 キム・ミンジェDF 4 ヨナタン・ターDF 21 伊藤洋輝DF 44 ヨシプ・スタニシッチMF 8 レオン・ゴレツカMF 27 コンラッド・ライマーMF 39 B. NdiayeMF 45 アレクサンダル・パブロビッチFW 10 ジャマル・ムシアラFW 11 ニコラス・ジャクソン控えGK 1 マヌエル・ノイアーDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 19 ア