元アルゼンチン代表FWゴンサロ・イグアイン氏の現在の姿が大きな話題となっている。スペイン『ムンド・デポルティーボ』など複数メディアが報じた。イグアイン氏は現役時代にレアル・マドリーをはじめとする名門クラブで活躍し、アメリカのインテル・マイアミに所属していた2022年に引退。同紙によると、現役を退いた後は公の場に姿を見せる機会はあまりなく、インテル・マイアミで選手育成コーチを務めていること以外、現在の